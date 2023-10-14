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Ekonomi Dijital 3 boyutlu tasarım teknoloji ile tekstil sanayi gelişiyor: Tekstilde yeni bir çığır açacak!
Ekonomi

Dijital 3 boyutlu tasarım teknoloji ile tekstil sanayi gelişiyor: Tekstilde yeni bir çığır açacak!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 21:30:00 - 2023-10-14 21:33:04
Dijital 3 boyutlu tasarım teknoloji ile tekstil sanayi gelişiyor: Tekstilde yeni bir çığır açacak!

Tekstil sektörünün önde gelen markalarından biri olan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melis Vekiloğlu, üç boyutlu tasarım yazılımları sayesinde kumaş yüzeyini yüksek çözünürlükte dijital ortama taşıyarak dijital kumaş kütüphanelerini oluşturduklarını söyledi. Tekstil sektöründe....

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melis Vekiloğlu, üç boyutlu tasarım yazılımları sayesinde kumaş yüzeyini yüksek çözünürlükte dijital ortama taşıyarak dijital kumaş kütüphanelerini oluşturduklarını söyledi.

Bu sayede tasarımlarını dijital ortamda yaparak doğru model ile doğru kumaşı sanal ortamda buluşturabildiklerini kaydeden Vekiloğlu, müşterilerine dijital koleksiyon sunumları gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapıyoruz

Gelişen teknolojinin yeni ufuklar açtığı dile getiren Vekiloğlu, “İş dünyasında kalıcı olmak, markasını geleceğe taşımak ve adından başarıyla söz ettirmek isteyen şirketler için dijital dönüşüm büyük önem arz ediyor. Kaynak tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir moda anlayışını yaygınlaştırmak için tasarımdan başlayarak birçok inovasyonu şirketimizde hayata geçirdik. Üç boyutlu tasarım yazılımları kullanarak fiziksel numune üretimimizi her geçen gün azaltıyoruz.

Ayrıca 360 derece fotoğraf çekim kabini, kumaş yüzeyini yüksek çözünürlükte dijital ortama taşıyabilen tarayıcı ve kumaşın mekanik özelliklerini dijital ortama aktaran donanımımız sayesinde dijital kumaş kütüphanelerimizi oluşturduk; tüm bu unsurların birleşimi ile müşterilerimize dijital koleksiyon sunumları gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Global pazarda önde gelen hazır giyim markalarının çözüm ortağı olarak, dünyadaki dijital dönüşümü yakından takip ettiklerini de vurgulayan Vekiloğlu, “Dijitalleşme uygulamalarımız sayesinde sürdürülebilir tasarım ile üretim süreçlerimizin verimlilik katsayısını ve etkinliğini artırıyoruz. Üretim metodu olarak daha iyi seçenekleri kullanabilmek için yenilikçi buluşlar geliştiriyor ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapıyoruz.
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Daha az doğal kaynak tüketmek amacıyla programlarından yaralanıyor, dijital araçların etkin kullanımında en önemli rolü oynayan uzman kadromuzu, en güncel teknolojilere yönelik hazırladığımız eğitim içerikleriyle ve e-öğrenme platformumuz üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla destekliyoruz.

10 milyon doların üzerinde yatırım

Son beş yılda dijitalleşme projelerine 10 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını anlatan Vekiloğlu, “Bir üretim şirketi olmamızdan dolayı insan odaklı çalışsak da dijitalleşmeyi sadece otomasyon için değil, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve performansın arttırılması yönünde de süreçlerimize dâhil ediyoruz.

Bugüne kadar aşina olduğumuz iş kavramlarını hızla değiştirmeye devam ediyor. Kaynak tüketiminin önüne geçen dijital kilometre taşları, hem daha da az kaynak tüketilmesini sağlayacak olup hem de hata oranını minimize ederek üretimde verimliliğe artırmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

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