Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı son atam kararı ile Digor’a atanan Kaymakam Enver Hakan Zengince, görevine başladı.

Malatya Darende İlçesi’nde görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Digor’a atanan Kaymakam Enver Hakan Zengince, Kaymakamlık Binası makam odasındadaire amirleri tanıştı. Kaymakam Zengince’yi İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı’da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, hayırlı olsun ziyaretine gelen Digorlu muhtarlar hem tanıştı. Hem de bir süre sohbet etti.