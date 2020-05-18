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Spor

Digne, Philippe Clement’in yerine kendini koydu

Galatasaray’dan kiralık olarak Belçika’nın Club Brugge takıma giden Mbaye Diagne, takımın şampiyonluk fotoğrafında kendini göremeyince, Teknik Direktör Philippe Clement’in yerine kendi fotoğrafını ekleyerek paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:26:21 -
Digne, Philippe Clement’in yerine kendini koydu

Galatasaray’dan kiralık olarak Belçika’nın Club Brugge takıma giden Mbaye Diagne, takımın şampiyonluk fotoğrafında kendini göremeyince, Teknik Direktör Philippe Clement’in yerine kendi fotoğrafını ekleyerek paylaştı.


Galatasaray’dan kiralık olarak Belçika’nın Club Brugge takımına giden ancak Teknik Direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, kulüp tarafından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında kendisini göremeyince ilginç bir yönteme başvurdu.


Belçika ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafında olmayan Diagne, aynı fotoğrafta Philippe Clement’in yerine kendini ekleyerek hesabından takipçileri ile paylaştı.


Belçika’da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen ligler tescil edilmiş, Club Brugge de şampiyon olmuştu.

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