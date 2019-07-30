Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'

Katarlı yayıncı kuruluş beIN Sports ile kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki anlaşmazlık giderek büyüyor.

beIN Sports'un sahibi olduğu Digiturk'ün yıllık 500 milyon dolar olan ödemeyi 3.80 TL kur üzerinden yapmak istemesi krize yol açmıştı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman da yaptığı açıklamada beIN Sports'a çağrıda bulunarak yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti.

Kulüplerle Digitürk arasındaki anlaşma krizinde yeni bir açıklama geldi. Digitürk, 'Mevcut anlaşma açıkça sürdürülemez. Hiçbir şirketin 2016 anlaşmasının şartları altında çalışması mümkün değil' dedi.

Yayıncı kuruluşun kulüplerle yaptığı görüşmede yeni kur fiyatında anlaşma sağlanamazken, yeni sezonun ilk ödemesi olan yaklaşık 125 milyon dolar da bu nedenle yatırılmamıştı.

Kriz derinleşirken, Financial Times'ın Türkiye muhabiri Laura Pitel'e açıklamalarda bulunan Digitürk, "Mevcut anlaşma açıkça sürdürülemez. Hiçbir şirketin 2016 anlaşmasının şartları altında çalışması mümkün değil. Bu eşsiz ekonomik durumda ligin finansal diriliğini sırtlama sorumluluğu sadece bizde olmamalı. Ekonomik durum bütün şirketleri etkiliyor" ifadesini kullandı.

Şansal Büyüka: 2 milyar kayıp var

Spor basının önemli isimlerinden Şansal Büyüka, TFF’nin yayın haklarını korumadığını ve ülkede illegal yayının giderek çoğaldığını vurgulayarak TFF'nin yaptırım konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

Büyüka sözlerine şöyle devam etti;

"İnanamayacaksınız ama Digitürk’ün illegal yayınlardan yılda tam 1.2-2 milyar TL kaybı var... Gelişen teknoloji ve artan alternatiflerle birlikte bugün maçın oynandığı stattan bile cep telefonları başta, canlı yayın yapıp, bu yayın çoğaltılabiliyor, dağıtılabiliyor... Bu konuda TFF’ye ısrarla müracaat edilmesine ve çok ciddi yaptırımlar talep edilmesine rağmen bugüne kadar bir girişim bile yapılabilmiş değil. Sonuç olarak iş TFF’nin yayın haklarını korumasına bakıyor. Çünkü beIN gelir gider ama halkın yarısı ligi illegal olarak bedava izlerken hiçbir yayın kuruluşu Süper Lig’in yayın haklarını almaz. Zaten bu yüzden Premier Lig, La Liga veya diğer ligler kaçak yayınlara karşı bu kadar yatırım uyguluyorlar. TFF ise aksine hiçbir aksiyon almıyor. Bu da kendi kendine zarar vermektir."