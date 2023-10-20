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Gündem Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!
Gündem

Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 01:38:00 - 2023-10-20 03:01:43
Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!

İskoçya Başbakanı Humza Yousaf, uluslararası topluma Gazze halkı için dünya genelinde bir mülteci programına katılmaları için çağrı yaptı.

İskoçya Başbakanı Humza Yousaf, İskoç Ulusal Partisi (SNP) konferansında yaptığı konuşmada "Geçmişte İskoçya'daki ve Birleşik Krallık'taki insanlar Suriye'den, Ukrayna'dan ve diğer birçok ülkeden gelenleri karşılamak için kalplerimizi ve evlerimizi açtılar. Bunu tekrar yapmalıyız" dedi.

Humza Yousaf konuşmasına şöyle devam etti:

 

  • "Bugün uluslararası topluma Gazze halkı için dünya genelinde bir mülteci programına katılmaları için çağrıda bulunuyorum. İngiltere Hükümeti'nden acil adım atmalarını talep ediyorum. İlk olarak, Gazze'den ayrılmak isteyenler için bir mülteci yerleştirme planının hemen başlatılması gerekmektedir. İskoçya'nın bu korkunç saldırılardan etkilenenlere güvenlik ve sığınak olma konusunda Birleşik Krallık'taki ilk ülke olmaya istekli olduğunu belirtiyoruz."

Kayınvalidesi Gazze’de mahsur

İskoçya’nın Birinci Bakanı Humza Yousaf'ın kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla’nın da Gazze’de mahsur kaldı.


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Yousaf açıklamasında, “Bu Elizabeth El-Nakla. Kendisi benim kayınvalidem. Dundee, İskoçya'dan emekli bir hemşire. Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda” dedi.

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