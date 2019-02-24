0553 313 94 23

Diğer "yengeç"lerin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin!

Sita Bell, başarısız insanların, diğer insanlara karşı sergilediği, "Sen de yapamazsın" diyerek örneklediği Yengeç Sepeti Sendromu'nu yazısında böyle açıkladı;

24 Şubat 2019 Pazar 16:23
Diğer "yengeç"lerin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin!

Kumsalda yürüyen bir adam, avlanan balıkçıya yaklaştığında kova içerisindeki yakalanmış yengeçleri görür. Kovanın üstü açıktır, kapağı yoktur. Bu durum onu şaşırtır, çünkü yengeçlerin kaçabileceğini düşünür. Balıkçıya sorduğunda “Evet, tek bir yengeç olsaydı, kesinlikle kaçardı. Ancak, pek çok yengeç varsa, biri kaçmaya çalıştığında diğerleri onu yakalar, kaçamıyacağından emin olur, geri kalanlar da aynı kaderi yaşarlar.” yanıtını alır. Tek yengeç kapaksız kovadan rahatlıkla çıkabilirken sayı arttıkça kaçış imkansızlaşır. Çünkü birbirlerini yukarı itmek yerine, aşağı çekerek engellerler. Sonunda kimse kazanamaz. Bu durum, Yengeç Sepeti Sendromu’nun çıkış noktasıdır

Filipinliler arasında popüler olan kavram, ilk olarak aktivist yazar Ninotchka Rosca tarafından kullanılıyor. “Ben sahip değilsem, sen de olamazsın.”, “Ben başaramıyorsam, sen de başaramazsın.” anlayışını ifade eder. Bazı insanlar, bencilce davranarak hırslarını ön plana alarak başarmanın yolunun başkalarını geride tutmak olduğunu düşünürler. Kendileri ulaşamıyorsa, sizin de hayalleriniz, hedefleriniz uzak olmalıdır. İstekleri budur. Rekabetçi duygularla, hasetlik ve kıskançlıkla çabalarınızı sabote etmeye çalışırlar.

Yengeç Sepeti Sendromu, her alanda yaşanabilir. Örneğin, kurumsal hayattaki tam zamanlı işinizden ayrılıp yolunuza girişimci olarak devam etmek istiyorsunuz. İş çıkışlarında kendinizi geliştirecek kurslara katılmayı planlıyorsunuz. Kilo vermeyi düşünüyorsunuz. Daha farklı, daha iyi şartlara yöneldiğinizde, değişim yapmaya henüz hazır olmayan, korkan kişilerin eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Kendi başarısızlık korkularıyla, sizin başarılarınıza, gelişim olanaklarınıza ket vurmaya çalışanlar; yeni bir şey denemek istediğinizde baltalamaya, caydırmaya niyetlenenler olabilir. “Ne gerek var?”, ”Boşver.”,”Zaten beceremezsin, hiç uğraşma.”, “Bu saatten sonra meslek değiştirilir mi?” sözlerini duyabilirsiniz. Ofis tavsiyesi kisvesi altında size kendinizden şüphelendirecek önerilerde bulunabilirler, iş stresini artırabilirler.

Yengeç zihniyetine sahip kişiler, gruplarında diğerlerini aşarak başarılı üyelerin önemini azaltmayı hedeflerler. Onlar başarısızken başkalarının başarısını izlemek yerine, çökmelerini beklerler. Mutlu anlarda bile eleştirecek noktalar bulabilirler, ama eleştiri duymak istemezler. Empati ve merhametten yoksundurlar. Başkasına yardımcı olmak, kendimize yardımcı olmaktır aslında. “Love your neighbour as thyself.” sözü aklınızda bulunsun. Paylaştıkça çoğalır insan.

Kurbana dönüşmemek için:

Zamanınızın çoğunu birlikte geçirdiğiniz insanlara dikkat edin. Jim Rohn; “İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.” Aile üyeleriniz, çalışma arkadaşlarınız, yakınlarınız size yengeç sepeti sendromu yaşatan kişiler olabilirler. Zorunlu nedenlerle ilişkimizi tamamıyla koparmamızın mümkün olmayacağı durumlar varsa da hayatınıza yön verecek olan kişi sizsiniz. Kiminle, ne kadar vakit geçireceğinizi iyi belirleyin. Benzer hedeflerinizin olduğu kişilerle bir aradaysanız, başarınız katlanır.

Durumun farkına varmak gerekiyor. Olumsuz düşüncelerle dolu ortamda kalmak yerine, enerjinizi yardımlaşabileceğiniz, birbirinize ilham verebileceğiniz kişilere yönlendirin.
Yengeçlerin sizi hedeflerinizden ve hayallerinizden uzaklaştırmalarına, üretkenliğinizi azaltmalarına izin vermeyin. Bizim hayatımız, bizim seçimlerimiz. Kovadaysak da çıkmayı başarmak bizim elimizde.

Düzenleme: Belgin Çınar

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:23
  1. Yengeç Sepeti Sendromu
  2. Belgin Çınar
  3. Sita Bell

YORUM YAZ

  • NurullahNurullah1 sa önce
    Bu yazıyı okumak bana nasip olduğu için çok mutluyum. Belgin ÇINAR hanıma; bu yazının hazırlanmasındaki emekleri için çok çok teşekkür ederim. Akit gazetesine de bu yayını için teşekkür ederim, Müthiş bir yazıydı. Günümüzdeki Müslüman ülkelerin yaşadığı sendrom bu olsa gerek.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
  1. İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
  2. Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi..
  3. Erciş Belediye, grup şampiyonu oldu
  4. Bakan Kurum: "5 yılda 1,5 milyon..
  5. Kapadokya’da bugün 3 kaçak yapı daha..
  6. Yarın okullar tatil mi Kar tatili olan..
  7. Intermittent fasting: Aralıklı beslenme
  8. "Proje olmadan insanların önüne..
  9. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
  10. Çorum'da otomobil evin bahçesine..
  11. Başkan adayı Yazıcı seçim..
  12. Yılport Samsunspor - İnegölspor..
  13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  14. Son dakika golü sonrası baygınlık..
  15. KKTC'de ikinci kattan düşen Türk işçi..
  16. Bakan Turhan: “Bu seçim Recep Tayyip..
  17. Yenipazar’da muhtar adaylarının yarışı
  18. Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak..
  19. Antalya Bisiklet Turu
  20. Türk Telekom Stadyumu’nun zemininde..
  21. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 6..
  22. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
  23. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
  24. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
  25. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
  26. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
  27. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
  28. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
  29. Salihli’de puanlar paylaşıldı
  30. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Günün Karikatürü

24 Şubat 2019
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?