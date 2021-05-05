  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih Terim'e küfretmişti! Tazminat davası açıldı
Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber! Forma giyemeyecek
Aboubakar’dan Beşiktaşlıları üzen haber
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçışın feci sonu!
Siyaset Diğer soruşturmaların üstünü örtmek için attıkları son takla da bu! "Dert İmamoğlu’nun tutuklanma korkusu ise garantisini veriyorum"
Siyaset

Diğer soruşturmaların üstünü örtmek için attıkları son takla da bu! "Dert İmamoğlu’nun tutuklanma korkusu ise garantisini veriyorum"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dara sokan gelişmelerin ardından ilginç bir soruşturma patladı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, soruşturmanın CHP'liler tarafından organize edilmiş olabileceğini belirterek, "Ben şimdiden müjdeleyeyim. Eğer bundan dolayı bir sorun çıkar, İmamoğlu hapis cezsı alır, tıpkı Erdoğan gibi cezaevine girer, diye düşünen varsa, olmaz kardeşim AK Parti iktidarında böyle bir haksızlık yapılmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:47:00 -

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde saygısız hareketlerde bulunmuştu. İmamoğlu hakkında söz konusu hareketleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu soruşturmanın, İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıran gelişmelerin yaşandığı dönemde açılması dikkat çekti. İmamoğlu hakkındaki yolsuzlukların gündemden düşmesi ve tartışılan konuların değişmesi için suç duyurusunda bulunulmuş olabileceği belirtildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde söz konusu soruşturma da masaya yatırıldı.

Murat Alan, “Belki ihbarcısı bile CHP’li çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu, “Usul bu, herhangi bir kişi hakkında bir isnatta bulunulduğu zaman savcılığın, ‘Ben bu dilekçeyi beğenmedim, çöpe atıyorum’ deme yetkisi yok. Dilekçe verme hakkını kısıtlamış olursunuz. Kim olursa olsun, Tayyip Erdoğan ile ilgili veriyorlar suç duyurusunu, Dilekçe alınıyor, kabul ediliyor, dokunulmazlığı olduğu için ona göre gerekli karar veriliyor. Dolayısıyla, burada da Ekrem İmamoğlu hakkında bir ihbar yapılmış, elleri arkada durduğu için türbede saygısızlıkta bulundu denmiş. Ben şimdiden söyleyeyim, buradan hiçbir müeyyide çıkmaz. Dava bile açılmaz. İddianameye dönüşmez. Saygısızlık diyebilirsiniz, siyasi çıkarımlarda bulunabilirsiniz ama buradan suç çıkmaz. Burada bir hakaret kastının olmadığı ortada. Ben şimdiden müjdeleyeyim. Eğer bundan dolayı bir sorun çıkar, İmamoğlu hapis cezsı alır, tıpkı Erdoğan gibi cezaevine girer, diye düşünen varsa, olmaz kardeşim AK Parti iktidarında böyle bir haksızlık yapılmaz. Bunun garantisini vereyim eğer bunun derdindelerse.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama başka şeyleri kapatmak için, başka suçlarla ilgili soruşturmalar yürürken onları gizlemek için, aa elini arkaya koyduğu için de bir soruşturma varmış diye bunu ön plana çıkarıp diğer yolsuzlukları, atların ölümünü, maskeleri pahalıya alma operasyonlarını kapatmak için bunları manşetlere taşıyorsanız, bu algı operasyonu da bir gün sürer iki gün sürer

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu adamı gündeme

taşıyan sizsiniz. el arkadan bağlandı diye soruşturma mu olur?
  • Yanıtla
Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı
Gündem

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin "Memleket" adıyla kurduğu partisinin logosu ortaya çıktı. Mavi renklerin kullanıldığı logoda Türkiye harit..
Hırsızlığın böylesi! Siyonist Yakup kendini böyle savundu
Dünya

Hırsızlığın böylesi! Siyonist Yakup kendini böyle savundu

İsrail Filistinli ailelerin evlerine el koymaya devam ediyor. Bir Filistinli'nin evini çalan Yakup isimli Siyonist ile Filistinli kadının di..
CHP'li İBB'nin kayıp at skandalında yeni gelişme! Görevinden alındı
Gündem

CHP'li İBB'nin kayıp at skandalında yeni gelişme! Görevinden alındı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin satın aldığı 978 atın kayıp olması, bu atlardan 224'ünün de öldüğü açıklanmasının ardından ilginç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay