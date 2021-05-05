Diğer soruşturmaların üstünü örtmek için attıkları son takla da bu! "Dert İmamoğlu’nun tutuklanma korkusu ise garantisini veriyorum"

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde saygısız hareketlerde bulunmuştu. İmamoğlu hakkında söz konusu hareketleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu soruşturmanın, İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıran gelişmelerin yaşandığı dönemde açılması dikkat çekti. İmamoğlu hakkındaki yolsuzlukların gündemden düşmesi ve tartışılan konuların değişmesi için suç duyurusunda bulunulmuş olabileceği belirtildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde söz konusu soruşturma da masaya yatırıldı.

Murat Alan, “Belki ihbarcısı bile CHP’li çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu, “Usul bu, herhangi bir kişi hakkında bir isnatta bulunulduğu zaman savcılığın, ‘Ben bu dilekçeyi beğenmedim, çöpe atıyorum’ deme yetkisi yok. Dilekçe verme hakkını kısıtlamış olursunuz. Kim olursa olsun, Tayyip Erdoğan ile ilgili veriyorlar suç duyurusunu, Dilekçe alınıyor, kabul ediliyor, dokunulmazlığı olduğu için ona göre gerekli karar veriliyor. Dolayısıyla, burada da Ekrem İmamoğlu hakkında bir ihbar yapılmış, elleri arkada durduğu için türbede saygısızlıkta bulundu denmiş. Ben şimdiden söyleyeyim, buradan hiçbir müeyyide çıkmaz. Dava bile açılmaz. İddianameye dönüşmez. Saygısızlık diyebilirsiniz, siyasi çıkarımlarda bulunabilirsiniz ama buradan suç çıkmaz. Burada bir hakaret kastının olmadığı ortada. Ben şimdiden müjdeleyeyim. Eğer bundan dolayı bir sorun çıkar, İmamoğlu hapis cezsı alır, tıpkı Erdoğan gibi cezaevine girer, diye düşünen varsa, olmaz kardeşim AK Parti iktidarında böyle bir haksızlık yapılmaz. Bunun garantisini vereyim eğer bunun derdindelerse.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama başka şeyleri kapatmak için, başka suçlarla ilgili soruşturmalar yürürken onları gizlemek için, aa elini arkaya koyduğu için de bir soruşturma varmış diye bunu ön plana çıkarıp diğer yolsuzlukları, atların ölümünü, maskeleri pahalıya alma operasyonlarını kapatmak için bunları manşetlere taşıyorsanız, bu algı operasyonu da bir gün sürer iki gün sürer”