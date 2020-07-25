Diğer adaylar yeterli imzayı alamadı... Kılıçdaroğlu tek aday
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay'da 6’ncı kez aday oldu. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı da aday adayı olduklarını açıkladı.
Yeterli imza sayısına ulaşamayan İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı, genel başkanlık aday adaylığından öteye geçemedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.