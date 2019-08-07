Diego Rolan, Trabzonspor'a transfer olacak mı? Deportivo'dan açıklama geldi İspanya medyasında yer alan haberelere göre Trabzonspor'un, İspanya takımlarından Deportivo'da forma giyen Diego Rolan ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanya medyasında yer alan haberelere göre Trabzonspor'un, İspanya takımlarından Deportivo'da forma giyen Diego Rolan'ı yakın takibe aldığı ve kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Transfer iddiaların ardından Deportivo futbol direktör yardımcısı Carmelo del Pozo'dan Diego Rolan açıklaması geldi. ''Şuan için somut bir teklif yok'' "Rolan için kulübümüz olarak teklifler bekliyoruz ancak Diego Rolan için Trabzonspor'dan hiç bir teklif gelmedi.'' şeklinde konuştu.

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