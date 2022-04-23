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Spor Diego Costa'nın yeni takımını duyunca çok şaşıracaksınız!
Spor

Diego Costa'nın yeni takımını duyunca çok şaşıracaksınız!

Atletico Mineiro'dan ayrıldığından beri boşta olan adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa'nın yeni adresi belli oluyor. Brezilyalı golcüye flaş bir teklif yapıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:37:00 -
Diego Costa'nın yeni takımını duyunca çok şaşıracaksınız!

Atletico Mineiro'dan ayrıldığından beri boşta olan adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa'nın yeni adresi belli oluyor. Brezilyalı golcüye flaş bir teklif yapıldığı ifade edildi.

Ocak ayında Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro ile yollarını ayıran ve daha önce Türk takımlarının da gündemine gelen Diego Costa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre;  Hindistan basınından derlediği habere göre Brezilya asıllı İspanyol golcünün ATK Mohun Bagan takımından teklif aldığı ifade edildi. Hindistan Ligi'nde 3. sırada bulunan Mohun Bagan'ın teknik direktörünün Antonio Lopez olduğu vurgulanırken ikilinin daha önce 2007-2008 sezonunda Celta Vigo'da beraber çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

Bir süredir kulüpsüz olan 33 yaşındaki Costa son olarak Katalan devi Barcelona'nın da gündemindeydi. Costa kariyeri boyunca çıktığı 495 karşılaşmada 186 gol atarken 72 de asist yapma başarısı gösterdi.

 

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