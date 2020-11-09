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Aktüel Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Aktüel

Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:25:57 -
Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda H.G, B.A, A.Ö. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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