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Aktüel

Didim’de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri uyuşturucu madde kullanan 6 şüpheliyi göz altına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:23:18 -
Didim’de şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri uyuşturucu madde kullanan 6 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim’de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup amirliği ekipleri,yapılan uygulama kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç ile araç içerisindeki şahısların üst aramasında bir miktar metanfetamin maddesi ve 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 6 adet fişek ele geçirildi. Araçta bulunan F.E., S.G., H.T., O.T., U.K. ve E.K. isimli şahıslar yapılan sorgulamaların ardından “Uyuşturucu madde kullanmak ve 6136 SKM” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden F.E. ve U.K. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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