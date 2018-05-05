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Didim’de otel iskelesi çöktü: 2’si ağır 8 kişi yaralı

Aydın Didim’de 5 yıldızlı bir otelin iskelesinin çökmesi sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:43
Didim’de otel iskelesi çöktü: 2’si ağır 8 kişi yaralı

Olay, 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmında gece geç saatlerde meydana geldi. Çok sayıda otel müşterisinin üzerinde bulunduğu beton iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düşen ve betonların arasında kalan kişilerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yıkılan iskelenin altında kalan 8 kişi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacak ve parmakları kopan durumu ağır olan yaralılardan Neval Durmuş Aydın Devlet Hastanesine, Ayşe Saygılı ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişi ise Didim Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:43
  1. Aydın
  2. Didim
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