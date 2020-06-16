  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Didim’de kaçak yapılar ile mücadele devam ediyor

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye tarafından kaçak yapılara karşı başlatılan mücadele devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:15:21 -
Didim’de kaçak yapılar ile mücadele devam ediyor

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye tarafından kaçak yapılara karşı başlatılan mücadele devam ediyor.


Didim Belediyesi ilçede yapı kayıt belgesi olmayan ve kaçak olan yapılar yıkılmaya devam ediyor. Son olarak Didim Akbük Mahallesi, Kumkent civarında, Sahte Cennet sahilinde bulunan ticari işletmenin yer aldığı binanın kaçak olan ilaveleri Yapı Kayıt Belgesinin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından iptal edilmesinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkım gerçekleştirildi ve bina yasal konuma getirildi.


Binada bulunan kaçak ilaveler belediyeye ait iş makineleri tarafından alandan kaldırılırken süreç boyunca, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı