Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında Yeni Mahalle Kavşağına koyulan Atatürk Heykeli ile Akbük Limanı’nda bulunan Atatürk heykelleri boyanarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın göreve gelir gelmez, yenisiyle değiştirilen, Yeni Mahalle kavşağındaki Atatürk Heykeli boyanarak eski haline döndürüldü. Kaidesi ile 8 metrelik olan heykele ilk olarak astar atılırken, ardından boyama işlemi gerçekleştirildi. Boyama çalışmalarını yakından takip eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Akbük’teki Atatürk heykelini boyadıklarını belirterek, ilçedeki bazı heykellerinin de boyanacağını belirtti.