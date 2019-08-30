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Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Aydın’ın Didim ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:46
Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Aydın’ın Didim ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü törenlerle kutlandı.


Kurtuluş Savaşı’nı taçlandıran Büyük Taarruz’un 97. yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Didim’de kutlamalar gerçekleştirildi. Kent Meydanındaki çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.


Törende, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ve Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven yaptı. Gülseven konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden ve tüm dünyaya bir kez daha hatırlatıldığı 30 Ağustos Zafer bayramını kutlamanın gururu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.


Kutlamaların ardından Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:46
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