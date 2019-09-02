Didim’de 24. Barış Festivali konserle sona erdi

Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl 24. düzenlenen Didim Barış Festivali etkinliklerle sona erdi. Festivali kapsamında geleneksel Barış Yürüyüşü düzenlendi ve ardından Figen Biricik konseri gerçekleştirildi.

Didim’de bu yıl 24. düzenlenen Didim Barış Festivali kapsamında Barış Yürüyüşü düzenlendi. Yalı Caddesinde gerçekleşen yürüyüşe CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Başkan yardımcıları, ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şarkılar ve sloganlar eşliğinde Aytepe’deki Barış anıtı önünde yürüyüş sona erdi.

Yürüyüşün sona ermesinin ardından bir konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Hepimiz bir ve beraber, el ele, kol kola olarak dünya barışına güç veriyoruz. Evrensel barışı koruyabilmek ve güç verebilmek için kendi ülkemize barışı ve dirliği tesis etmemiz lazım. En önemlisi birbirimizi anlayarak, öteleştirmeyerek anlamamız lazım. Bizler Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını anlamamız lazım. Biz aramızdaki beraberliği ufak siyasi hesapları için sekteye uğratırsak, bu günleri kutlamaya hakkımız olmaz” dedi.

Başkan Atabay, muasır medeniyetler seviyesine çıkma noktasında Barış’ın önemi kadar Karadeniz’de yapılmak istenilen HES’lere, Didim’de yapılmak istenilen OSB’ye ve Kaz dağlarına da sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Barış meşalesi yakıldı; ardından barışın simgesi beyaz güvercinler uçuruldu. Barış Yürüyüşünün ardından Altınkum plajında Figen Biricik konseri düzenlendi. Plajı dolduran binlerce kişi Biricik’in söylediği parçalarla müzik dolu saatler geçirdi. Konserin sonunda Başkan Atabay, Figen Biricik’e çiçek verip katkılarından dolayı teşekkür etti.