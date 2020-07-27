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Aktüel

Didim'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:04:08 -
Didim'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botta yardım bekleyen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Taşburun açıklarında hareketsiz duran lastik botta yardım bekleyenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, motoru bulunmayan bottaki aralarında çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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