  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Didim emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Aydının Didim ilçesinde ikametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:28:07 -
Didim emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Aydının Didim ilçesinde ikametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri iki ayrı hırsızlık olayının faillerini yakaladı. İlk olayda Altınkum Yalı caddesinde bir restaurantın önünden motosiklet çalan hırsız, yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.D emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


“İkamete giren iki hırsız yakalandı”


Bir diğer olayda ise bir ikametten iki adet TV, bir adet elektrik süpürgesi, bir adet mini fırın hırsızlığı yapan iki şüpheli, emniyetin çalışması sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları bulunan R.A. ve O.A. adlı şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilirken şüphelilerden O.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı