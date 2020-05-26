Didim Devlet Hastanesi yöneticilerinden bayram ziyareti

Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç ve hastane yöneticileri hastane ziyareti yaparak personel ve hastalarla bayramlaştı.

Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç, Başhekim Yardımcısı Dr. Halil Akıl, İdari ve Mali İşler Müdürü Meral Bilir ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe hastanesini ziyaret etti. Bayramda hastanede görev yapan personeli ve bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaları tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden hastane yöneticileri, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.