Didier Drogba, Galatasaray'a transfer yapıyor! Chelsea'nin yıldızı, Florya yolunda...

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 48 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve ara transferde de bu doğrultuda hareket eden sarı - kırmızılılar, Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, Chelsea'den David Fofana'yı gündemine almıştı. G.Saray'a Drogba'dan sürpriz bir yardım geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda üst üste alınan 10 galibiyet; camiada moralleri yükseltirken, yönetim de boş durmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda hareket eden Galatasaraylı kurmaylar, hücum hattına bir transfer yapmayı planlıyordu.

Yönetime listesini veren Buruk, kadrosunda görmek istediği David Fofana'yı en tepeye yazdı. Galatasaray; oyuncuyu transfer için ikna etmeye çalışırken, bir yandan Chelsea ile masaya oturdu.

Sarı - kırmızılıların İngiltere Premier Lig devi ile yapılan pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transfer için eski yıldızı Didier Drogba'nın da oldukça yardımcı olduğu ve Fofana ile bire bir görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 11 resmi maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.