Didem Uzel, 'Allah kimseyi ABD'de acile düşürmesin' dedi ve Türkiye'ye kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan oyuncu Didem Uzel, koronavirüs sürecinde yaşadıkları nedeniyle Türkiye’ye dönme kararı aldı.

ABD’de uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını söyleyen Didem Uzel, ‘Türkiye’nin sağlık sistemi konusunda ABD’den daha başarılı olduğunu düşünüyorum. ABD’de pandemi hastaneleriyle ilgili herhangi bir adım atılmadı.Türkiye’de sağlık açısından güvende olacağımızı düşündüğümüz için geri döndük. Türkiye’de kalacağız. Şartlar uygun olsa da ABD’ye dönmeyi düşünmüyoruz’ dedi.

Didem Uzel, ABD’de acil hastanelerin içler acısı durumu olduğunu belirterek, “Allah kimseyi ABD’de acile düşürmesin. Orada saatlerce bekliyorduk. Türkiye’de böyle uzun saatlerce sıra beklemek yok. Bu yüzden döndük. ABD’ye geri dönmeyi düşünmüyoruz.” dedi.