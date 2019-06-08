Didem Arslan Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Didem Arslan Yılmaz Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu

Didem Arslan Yılmaz’ın ismi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geleceği ortak TV yayının moderatörlüğünü için ismi geçmesiyle birlikte Didem Arslan Yılmaz’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Didem Arslan Yılmaz, Türk haber spikeri ve muhabir. 1992'de Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Hafta sonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçen Didem Arslan Yılmaz Habertürk’te program yapmakta. Didem Arslan Yılmaz nereli, Didem Arslan Yılmaz kaç yaşındadır, Didem Arslan Yılmaz evli mi, Didem Arslan Yılmaz Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ortak TV yayını.

Didem Arslan Yılmaz kimdir?

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Didem Arslan Yılmaz profesyonel meslek hayatına Kanal D Haber Merkezi ile başladı. Kanal D'de muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı. Daha sonra bir süre Show Tv, Kanal 6 ve Star televizyonlarında yine muhabir ve spiker olarak çalıştı.

2004 yılında CNN TÜRK'e transfer oldu ve haber yolculuğu burada 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

CNN TÜRK'ün ardından 2007-20016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'te Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içersinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.

2005 yılında “Kaçak ambulanslar“ haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü aldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülleri 2013'te öğrenciler tarafından, Yılın En İyi Tartışma Programı "Türkiye'nin Nabzı" seçildi. Medya Etik Konseyi tarafından 2014‘te, "Türkiye'nin Nabzı" programı TV Haber Etik Ödülü'ne layık görüldü. 2015 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin 21. Altın Objektif Ödülleri'nden, Türkiye'nin Nabzı programı Savaş Ay Özel Ödülü'ne layık görüldü.