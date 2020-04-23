Dicle polisi çocuklara Türk bayrağı dağıttı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Çinin Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı bu yıl okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için resmi tören yapılmadı. Dicle Kaymakamlığı öncülüğünde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, çocukların bayram sevincini sokaklara taşıdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukların bayrak taleplerini geri çevirmeyen Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında Dicle’de görevli polisler, çocuklara bayrak dağıttı. Türk bayrağını alan çocuklar, kendilerine bayrak hediye eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.