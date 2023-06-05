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Yerel Dicle Nehri'nde temizlik mesaisi
Yerel

Dicle Nehri'nde temizlik mesaisi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 14:01:00 -
Dicle Nehri'nde temizlik mesaisi

Diyarbakır'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

"Türkiye Çevre Haftası"nın bu yıl ki "Temiz deniz, temiz dünya" teması ile merkez Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Vali Ali İhsan Su'nun start vermesiyle tarihi Ongözlü Köprü'ye kadar pedal çevirdi.

Daha sonra Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç adamlar Dicle Nehri'nde temizlik çalışması yürüttü.

Vali Su ve beraberindekiler organik malzemelerden yapılan çelengi 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına nehre bıraktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden de temsilciler ve personelin katılım sağladığı etkinlikte İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri de yer aldı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için farkındalık sağlamanın önemli olduğunu belirtti.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ilk olarak bisiklet turu etkinliği düzenlendiğini anımsatan Su, "Dicle Nehri'mizde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Okullarımızda farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Benzeri çalışmaları ilimizde yürütüyoruz. Bu yıl temamız 'Temiz deniz temiz dünya.' Bu çerçevede biz de hem denizlerin hem de kara sularının temiz olması için gayret gösteriyoruz" dedi.

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