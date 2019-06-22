Dicle Nehri'nde kaybolan gençten 3 gündür iz yok Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, iki gün önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan 18 yaşındaki Muhammed Özcan'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Köprüsü yakınlarında perşembe günü arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ı (18) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Arama çalışmalarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Ekiplerin botlarla ve balık adamlarla yaptıkları çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. 3 gündür nehir kenarından ayrılmayan Muhammed'in yakınlarının çaresiz bekleyişi sürüyor.

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