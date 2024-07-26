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Yerel Dicle Nehri'nde feci ölüm
Yerel

Dicle Nehri'nde feci ölüm

Yeniakit Publisher
2024-07-26 17:02:00 -
Dicle Nehri'nde feci ölüm

Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere gör, Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde üç arkadaşıyla birlikte suda serinlemek isteyen Habip Çelik (14), gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timi (JAK), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde arama çalışması başlatan ekipler, Habip'in cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri, Çelik'in cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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