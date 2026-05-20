Dicle Elektrik’ten Güneydoğu’ya 100 Milyar TL’lik Yeni Yatırım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, yatırımlarını ve teknolojik dönüşüm çalışmalarını doğrudan bölge halkıyla buluşturuyor. Bu amaçla 4’üncüsü Şanlıurfa’da düzenlenen DicleFest, kapılarını 14 Mayıs itibarıyla Şanlıurfalılara açtı. Düzenlenen açılış törenine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Bölgenin dönüşümünü yatırım, teknoloji ve insan odağıyla yönetiyoruz”

DicleFest etkinliği kapsamında açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şunları söyledi:

“DicleFest’i, sahada yürüttüğümüz hizmeti, yatırımı ve teknolojik dönüşümü halkımızla aynı ortak platformda buluşturduğumuz güçlü bir etkinlik olarak görüyoruz. Şanlıurfa’da olmak bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü bu şehirde enerji, tarımsal üretimden sanayiye, hanelerden kırsal yerleşimlere kadar hayatın her alanına temas ediyor. Biz de Dicle Elektrik olarak attığımız her adımı, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı kadar toplumsal fayda sorumluluğuyla ele alıyoruz”

Kırsalda 5 bin köy ve 300 bin abone dönüşümü hedefleniyor

Dicle Elektrik’in beş yıllık yeni dönem yatırım planının en önemli başlıklarından birini kırsal alan dönüşümü oluşturuyor. Şirket, beş yıl boyunca 60 milyar TL’lik kırsal alan yatırım bütçesiyle 5 bin köy ve 300 bin abonenin alt yapı dönüşümünü hedefliyor. Aynı dönemde şebeke otomasyonu ve teknoloji yatırımları için de 12 milyar TL’lik bir kaynak ayrılması öngörülüyor.

Kırsal dönüşüm ve otomasyon yatırımlarının, kayıp-kaçakla mücadelede de sahadaki en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkat çeken Arvas şöyle konuştu:

“Özelleştirme öncesinde hizmet bölgemizde yüzde 76 seviyelerinde bulunan kayıp-kaçak oranını, altyapı yatırımları, akıllı şebeke uygulamaları, uzaktan izleme sistemleri ve teknoloji destekli saha denetimleriyle 2025 sonu itibarıyla yüzde 35 seviyesine indirdik. Bu sonuç, yatırımlarımızın sahada ölçülebilir karşılık ürettiğini gösteriyor. Yeni dönemde kırsal alan dönüşümü ve şebeke otomasyonu yatırımlarımızla enerji arzının sürekliliğini güçlendirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve kayıp-kaçakla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları daha ileri taşımayı hedefliyoruz.”

“185 milyar TL’lik yatırım vizyonunun görünür yüzü”

Dicle Elektrik’in yatırım vizyonuyla da ilgili bilgiler veren Arvas, “Bugüne kadar hizmet bölgemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz 85 milyar TL’yi aşan yatırımın üzerine, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100 milyar TL’lik yeni yatırımı da eklediğimizde toplam yatırım büyüklüğümüz 185 milyar TL seviyesine ulaşacak. Bu büyük yatırımla amaçladığımız büyük dönüşümün odağında şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal alanlar da yer alıyor. Bu yatırımımızı tamamladığımızda kırsaldaki insanlarımız da teknolojini desteğiyle kaliteli ve kesintisiz hizmete rahatça ulaşabilecek” dedi.

Şanlıurfa’ya yapılan yatırım 27 milyar TL’ye ulaştı

Şanlıurfa’nın Dicle Elektrik’in yatırım gündeminde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kentin enerji ihtiyacının tarımsal üretimden sanayiye, hanelerden kırsal yerleşimlere kadar geniş bir alana yayıldığını belirterek, “Bugüne kadar şehir geneline yaptığımız yatırımın tutarı 27 milyar TL’ye ulaştı. Sadece 2025 yılında 4 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Medeniyetin başlangıç noktası olan Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapan, medeniyetlerin buluşma noktası olmuş Şanlıurfa, yalnızca geçmişiyle değil, üretim gücü ve gelişim potansiyeliyle de bizim için çok değerli. Biz de bu kadim şehrin enerji altyapısını teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yatırımlarla destekliyor ve potansiyeline yakışan güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Arvas son olarak Dicle Elektrik’in 3K (Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli) olarak tanımladığı dönüşüm alanlarında Şanlıurfa ili özelinde 302 bin abonenin bulunduğunu, bu alanlarda kayıp-kaçak oranının ise Türkiye ortalamasında seyrettiğini dile getirdi.