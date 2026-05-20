Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanından uyarı: Baş ağrısının asıl nedeni beyincik sarkması! En büyük sorun bu...

Beyincik sarkmasının ciddi bir hastalık olduğunu dile getiren Günerhan, "Hastalarda göz yorgunluğu, çift görme, bulanık görme gibi şikayetlerin altında yatan neden beyincik sarkması olabilir. Bu durum beyin sapı ve omurilik üzerinde baskı oluşturarak, beyin omurilik sıvısının dolaşımını bozabiliyor.Güze tedavi edilmediğinde optik sinirlerde kalıcı hasar, nadiren de görme kaybı gelişebilir. Chiari malformasyonunda görülen baş ağrısı genellikle migren veya gerilim tipi baş ağrısıyla karıştırılıyor. Ancak burada önemli fark, ağrının öksürme, hapşırma, ıkınma ya da ağır kaldırma gibi kafa içi basıncını artıran durumlarda şiddetlenmesidir. Bazı hastalar uzun süre psikolojik kaynaklı olduğu düşünülerek farklı tedavilere yönlendirilebiliyor. Bu durum hem zaman kaybına hem de hastalığın ilerleyerek omurilikte kalıcı hasarlara neden olmasına yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.