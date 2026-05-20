Su böreğini hala yapmadım diyenlere: Siz yapın dondurucuya koyun çok güzel oluyor! Bir parçası bile bozulmuyor
Su böreğini hala yapmadım diyenlere: Siz yapın dondurucuya koyun çok güzel oluyor! Bir parçası bile bozulmuyor

Davet, etkinlik ve bayram sofralarının olmazsa olmazı su böreğini hazırlamak büyük bir emek ve zaman ister. Bayram günü hem misafir ağırlayıp hem de börek açmakla uğraşmak istemeyenlerin aklındaki o ortak soru: "Su böreği dondurucuya konur mu?" Cevap çok net: Evet, konur! Hatta doğru yöntemlerle dondurulduğunda, bayram günü taptaze ve nefis bir su böreği servis edebilirsiniz. İşte dondurucuya su böreği koymanın aşamaları ve detayları…

"Bayrama Son Hazırlıklar" telaşındayken işinizi kolaylaştıracak, su böreğini dondurucuda saklamanın sırlarını ve pişirme ipuçlarını bir araya getirdik. Su böreğini dondurucuya koyarken iki farklı yolu tercih edebilirsiniz. İki yöntem de bayram günü hayat kurtarır. İşte su böreğini dondurmanın yöntemleri...

Bayram sabahı mutfakta saatlerce uğraşmak yerine, önceden hazırladığınız su böreğini fırına verip mis kokusuyla misafirlerinizi karşılayabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık ve iyi bayramlar! 1. Yöntem: Pişirmeden (Çiğ) Dondurmak (En Çok Önerilen) Böreğin yufkalarını haşlayıp, aralarını yağlayıp, peynirli harcını koyarak tepsiyi tamamen hazırlayın. Ancak fırına vermeyin. Saklama: Hazırladığınız tepsiyi hava almayacak şekilde streç filmle birkaç kat sıkıca sarın. Eğer tepsiniz dondurucuya büyük geliyorsa, böreği dilimleyip aralarına yağlı kağıt koyarak saklama kaplarına da yerleştirebilirsiniz.

Bayram Günü Pişirme: Böreği dondurucudan çıkarın. Buzunun tamamen çözülmesini beklemeden, oda sıcaklığında sadece 15-20 dakika dinlendirin. Üzerine yumurta sarısı veya tereyağı sürüp, önceden ısıtılmış 180°C-200°C fırında nar gibi kızarana kadar pişirin. İlk günkü gibi pofuduk olacaktır. 2. Yöntem: Pişirip Dondurmak (Zamanı Dar Olanlar İçin) Böreğinizi her zamanki gibi fırında pişirin. Ancak bayram günü tekrar ısıtacağınızı düşünerek normalden bir tık daha az (hafif pembe kalacak şekilde) pişirebilirsiniz. Saklama: Fırından çıkan böreğin oda sıcaklığına gelmesini ve tamamen soğumasını bekleyin. Sıcakken kaldırırsanız dondurucuda hamurlaşır.

Soğuyan böreği dilimleyin ve porsiyonlar halinde saklama kaplarına ya da kilitli poşetlere koyarak dondurucuya kaldırın. Buzluktan çıkardığınız pişmiş börekleri tezgaha alın ve buzunun çözülmesini bekleyin. Ardından fırın tepsisine dizip, üzerine çok az eritilmiş tereyağı gezdirerek 150°C fırında ısıtın. Mikrodalga yerine fırın tercih etmek böreğin çıtırlığını korur. SU BÖREĞİNİ DONDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN "ŞEF SIRLARI" Peynir Seçimi: Dondurucuya girecek su böreğinde çok sulu veya çok yağlı peynirler tercih etmeyin. Buz çözülürken peynirin suyu yufkayı hamurlaştırabilir. Sert, az yağlı böreklik peynirler veya lor-beyaz peynir karışımı en iyisidir. Hava Almamalı: Dondurucu kokusunun böreğe sinmemesi için streçleme işlemini çok titiz yapın. Gerekirse tepsiyi büyük bir çöp poşetinin içine geçirip ağzını sıkıca bağlayın. Tazelik Süresi: Dondurucuya konan su böreği çiğ olarak 3 aya, pişmiş olarak ise 1 aya kadar kalitesini kaybetmeden durabilir. Bayram hazırlığı için birkaç gün öncesinden yapmak hiçbir lezzet kaybına yol açmaz.

