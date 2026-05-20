Su böreğini hala yapmadım diyenlere: Siz yapın dondurucuya koyun çok güzel oluyor! Bir parçası bile bozulmuyor
Davet, etkinlik ve bayram sofralarının olmazsa olmazı su böreğini hazırlamak büyük bir emek ve zaman ister. Bayram günü hem misafir ağırlayıp hem de börek açmakla uğraşmak istemeyenlerin aklındaki o ortak soru: "Su böreği dondurucuya konur mu?" Cevap çok net: Evet, konur! Hatta doğru yöntemlerle dondurulduğunda, bayram günü taptaze ve nefis bir su böreği servis edebilirsiniz. İşte dondurucuya su böreği koymanın aşamaları ve detayları…