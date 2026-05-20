Su böreğini hala yapmadım diyenlere: Siz yapın dondurucuya koyun çok güzel oluyor! Bir parçası bile bozulmuyor

Soğuyan böreği dilimleyin ve porsiyonlar halinde saklama kaplarına ya da kilitli poşetlere koyarak dondurucuya kaldırın. Buzluktan çıkardığınız pişmiş börekleri tezgaha alın ve buzunun çözülmesini bekleyin. Ardından fırın tepsisine dizip, üzerine çok az eritilmiş tereyağı gezdirerek 150°C fırında ısıtın. Mikrodalga yerine fırın tercih etmek böreğin çıtırlığını korur. SU BÖREĞİNİ DONDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN "ŞEF SIRLARI" Peynir Seçimi: Dondurucuya girecek su böreğinde çok sulu veya çok yağlı peynirler tercih etmeyin. Buz çözülürken peynirin suyu yufkayı hamurlaştırabilir. Sert, az yağlı böreklik peynirler veya lor-beyaz peynir karışımı en iyisidir. Hava Almamalı: Dondurucu kokusunun böreğe sinmemesi için streçleme işlemini çok titiz yapın. Gerekirse tepsiyi büyük bir çöp poşetinin içine geçirip ağzını sıkıca bağlayın. Tazelik Süresi: Dondurucuya konan su böreği çiğ olarak 3 aya, pişmiş olarak ise 1 aya kadar kalitesini kaybetmeden durabilir. Bayram hazırlığı için birkaç gün öncesinden yapmak hiçbir lezzet kaybına yol açmaz.