Dicle Elektrik'in yatırım çalışmasına "taşlı" engelleme

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik'in kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek ve abonelere kesintisiz enerji vermek amacıyla başlattığı 1 milyon liralık yatırım çalışmasının, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi'nde bazı kişilerce engellendiği bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, söz konusu yatırım çalışmasının başta kadınlar olmak üzere mahalle halkı tarafından engellendiği ve eylemci kadınların kadın polisler tarafından güçlükle durdurulduğu belirtildi.

Şirketin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirlediği plan doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, sorumluluk bölgesinde bulunan müşterilere kayıpsız, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için "3K" adı verilen projenin hayata geçirildiği ve Diyarbakır'da da çalışmaların başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Dicle Elektrik ekiplerinin mahallede bulunan 15 trafo bölgesinde kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek amacıyla binaların içinde yer alan sayaçları direklerin üzerine taşımak için çalışma başlattığı ifade edildi.

Yaklaşık bin abonenin eskiye göre daha kaliteli ve kesintisiz enerji alacağı söz konusu yatırım çalışması için 1 milyon lira harcama planlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Mahallesinde mevsim itibariyle yüzde 90’a ulaşan kayıt dışı elektrik kullanımını önlerken, abonelere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi amacıyla Dicle Elektrik tarafından başlatılan 1 milyon liralık yatırım çalışmasını başta kadınlar olmak üzere mahalle halkı engelledi. Artık kaçak elektrik kullanamayacaklarının farkına varan bazı mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği çalışma nedeniyle Dicle Elektrik ekipleri polisten güvenlik tedbiri alınması için destek istedi. Ardından ekipler, iş makineleri ile birlikte polis nezaretinde mahalleye gitti. Çalışmayı engellemekte kararlı olan mahalle sakinleri çalışma yapılacak alanda toplanırken, bazı mahalleli kadınlar açılan ve beton dökülecek olan çukurlara oturarak direklerin dikilmesini engellemek istediler. Eylemci kadınları kadın polisler güçlükle engelleyebildi. Zaman zaman kadın polisler ile mahalleli kadınlar arasında gergin anlar da yaşandı. Bu gerginliklere bazen mahallenin erkekleri de dahil oldu. Yaşanan taşlama sonucunda bazı iş makinelerinin camları kırıldı, makineler zarar gördü. Atılan taşlardan 4 çalışan hafif şekilde yaralandı."

Polis müdahalesinin ardından başlatılan çalışmaların zaman zaman taşlamalar nedeniyle durdurulduğu ve taşlamadan polislerin de zarar görmesi üzerine alınan güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.