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Seçim 2019 Sayfası

Dicle Elektrik futbol turnuvası dualarla yeniden başladı

Yaşanan talihsiz iş kazaları nedeniyle bir süre ara verilen Dicle Elektrik’in geleneksel futbol turnuvası yeniden başladı.

16 Nisan 2019 Salı 10:00
Dicle Elektrik futbol turnuvası dualarla yeniden başladı

Yaşanan talihsiz iş kazaları nedeniyle bir süre ara verilen Dicle Elektrik’in geleneksel futbol turnuvası yeniden başladı. Verilen aradan sonra dün yeniden sahaya çıkan şirket çalışanı oyuncular, maçalara bu güne kadar iş kazalarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, dua ederek başladı.


Bu yıl 3’cüsü düzenlenen Dicle Elektrik geleneksel halı saha futbol turnuvası devam ederken Şırnak ve Siirt’te 2 ayrı iş kazası yaşandı. Yaşanan kazalar sonucunda Murat Karakuş isimli işçi hayatını kaybederken, Murat İmrağ ise yaralandı. Bunun üzerine enerji şirketi, sorumluluğunda bulunan 6 ilde çalışanlar tarafından kurulan 119 takımın katıldığı turnuvaya ara verilmesi yönünde karar aldı. Yaklaşık 1 haftalık aradan sonra turnuva dün kaldığı yerden yeniden başladı. Önceki maçlarında sahaya iş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için baretle çıkan oyuncular, bu kez sahaya ellerinde ‘Önce İş Güvenliği’ yazan pankartla çıktı. Tüm illerde maçlar iş kazalarında yaşamlarını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması ve Fatiha okunmasının ardından başladı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:00
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