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Dicle Elektrik ekipleri olumsuz hava koşullarında görev başında

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
Dicle Elektrik ekipleri olumsuz hava koşullarında görev başında

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin hizmet verdiği illerden Diyarbakır ve Şanlıurfa'da olumsuz hava koşullarının neden olduğu arızaların, şirketin 24 saat görev başındaki ekiplerince kısa sürede giderildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kar yağışı, şiddetli rüzgar ve su baskınları nedeniyle yaşanan elektrik arızaların, şirketin arıza onarım ve bakım ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla giderilerek bölge geneline kesintisiz elektrik enerjisi sağlandığı belirtildi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da olumsuz hava koşullarının neden olduğu arızaların giderildiği vurgulanan açıklamada, dün gece kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bin 919 rakımlı Karacadağ'da iletim hatlarının koptuğu, Diyarbakır'ın Çüngüş, Kulp ve Hani ilçelerinde elektrik arızalarının yaşandığı, il merkezinde ise yağmur nedeniyle birçok trafo ve kesici ölçüm kabinini su bastığı ancak görev başındaki ekiplerin müdahaleleri sonunda yaşanan arızaların kısa sürede giderildiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
  1. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ
  2. Diyarbakır
  3. elektrik
  4. Şanlıurfa

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