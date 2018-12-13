Dicle Barajı etrafında halk sokağa döküldü!

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin aşırı yağış sonucu kopması üzerine nehir kenarındaki ev ve iş yerleri olası su baskını nedeniyle boşaltıldı. Polis, zabıta ve AFAD ekipleri sokak sokak dolaşarak vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavak 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri kazaen koptu. Valilik, su seviyesinin yükselme ihtimali bulunan Dicle Nehri kıyısına yakın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçeleri ile il merkezinde nehir kenarında bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları yönünde duyuru yaptı. Valiliğin duyurusunun ardından polis, zabıta ve AFAD ekipleri de, Diyarbakır kent merkezinde Dicle Nehri kenarında bulunan sokakları gezerek, vatandaşları uyardı. Yapılan uyarılar üzerine nehir kenarındaki birçok bölgede ev ve iş yerleri boşaltıldı. Vatandaşların bazıları, olası baskınlar nedeniyle yüksek kesimlere çıkarken, bazıları akrabalarının evine gitti, bazıları ise evlerinin çevresinde ateş yakarak, nöbet tutmaya başladı.

“Şu anda beklemedeyiz”

Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Muhtarı Vahit Kelekçiler, kendilerine baraj kapağının koptuğu bilgisinin geldiğini belirterek, “Bize vatandaşlara evleri boşaltmalarını söylememiz istendi. Biz de gelip anons yapmalarını istedik. Ekipler geldi anons yaptı. Şu anda beklemedeyiz, suyun gelişini bekleyeceğiz” dedi.

“Yüksek yerlere çıktık”

Evinden çıkan vatandaşlardan İmran Aslan, evlerinin nehir kenarında olduğunu anlatarak, “Uyarı geldi 5 metre yükseklikten su geleceği söylendi. Biz de evlerimizi ve iş yerlerimizi tahliye edip yüksek yerlere çıktık. Bekleme durumundayız. Ekiplerin bizlere verdiği bilgilere göre 1 saat sonra su buraya ulaşacak. Çevredeki vatandaşlar evlerinden çıktı, ateş yaktılar, herkes bekliyor” diye konuştu.

“Sabaha kadar bekleyeceğiz”

Evinin önünde ateş yakarak, komşularıyla birlikte bekleyen bir vatandaş, “Dicle Barajı’nın kapağı çatlamış. Su gelecek diye mahalleden çıkardılar bizi. Sokağa döküldük. Soğuk diye ateş yakıyoruz. Sokakta nöbet bekliyoruz. Sabaha kadar bekleyeceğiz” dedi.

“Çocukları akrabalara gönderdik”

Ahmet Kaya adlı vatandaş, Dicle Mahallesi’nde oturduğunu ve mahallenin boşaltıldığını kaydederek, çocukları akrabalarına gönderdiklerini kendilerinin ise mahallede beklediklerini ifade etti. Kaya, “Bekliyoruz, inşallah cana gelmez, gelinse mala gelsin” şeklinde konuştu.

Tarihi Ongözlü Köprü önünde kafe işleten Kazım Polat ise, kendilerine baraj kapağının koptuğunu ve tedbir almalarının söylendiğini anlatarak, bunun üzerine masaları ve sandalyeleri topladıklarını dile getirdi.