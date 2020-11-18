DİB-MBSTS için son gün
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 26 Aralık 2020’de uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için geç başvuru bugün saat 23.59’a kadar alınacak.
Adaylar, sınava başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek. Başvuruda adaylardan HES kodu da istenecek.