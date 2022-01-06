DİAYDER ile HDP terörist cenazesinde kol kola!

Terör örgütü PKK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla İstanbul Başsavcılığı'nın hakkında iddianame hazırladığı Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) Şırnak Şubesi üyesi Kasım Yiğit'in, 2015 yılında YPG'li teröristin cenazesinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

DİAYDER üyesinden teröriste övgü

'Mele Kasım' olarak bilinen Yiğit, "Çoğu destan yazdılar ama Rojhılat'ta (Suriye'nin kuzeyi) asıl destan orada olanlarındır. Düşmanın tank ve toplarına karşı bu kız ve erkeklerden oluşan gençler bir olup destan yazdılar" dedi.



Geçen ay tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürütmekle suçlanan DİAYDER üyeleri hakkında, Şırnak ve Diyarbakır başta olmak üzere, açılan birçok dava var. Bu davalardan biri de Şırnak'ta "Mele Kasım" olarak bilenen Kasım Yiğit hakkında açıldı. Yiğit, 11 Aralık 2021'de gözaltına alındıktan sonra terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle tutuklandı.

HDP'li vekil de terörist cenazesinde

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yiğit'in, Suriye'nin Ayn-el Arap (Kobani) kentinde öldürülen YPG'li terörist Barış Atak'ın 15 Şubat 2015'teki cenazesine dönemin Şırnak HDP Milletvekili Selma Irmak ile katılıdığı ortaya çıktı. Yiğit cenazede şunları söylüyor: "Şu an bizim huzurumuzda Kürdistan'ın bir rengi oldular. Barış elbisesini giyerek bu şerefli ve kutlu yolda canlarını verdiler. Biz hem onun hem de bütün şehitlerin bu kutlu mücadelesine karşı saygıyla eğiliyoruz."