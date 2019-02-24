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Diagne’nin yokluğunda Mitroglou 11’de

Galatasaray’da golcü futbolcu Mbaye Digane’nin yerine Kostas Mitroglou Akhisarspor karşısında 11’de başlayacak.

24 Şubat 2019 Pazar 18:19
Diagne’nin yokluğunda Mitroglou 11’de

Galatasaray’da golcü futbolcu Mbaye Digane’nin yerine Kostas Mitroglou Akhisarspor karşısında 11’de başlayacak. Diagne, Fernando ve Martin Linnes ise maç kadrosunda yer almıyor.


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 11’i de belli oldu. Sarı-kırmızılıların 11’inde golcü futbolcu Mbaye Diagne hafif sakatlığından dolayı Kostas Mitroglou bulunuyor. Sakatlığını atlatan Emre Akbaba da 28 Eylül 2018’deki BB Erzurumspor maçından beri ilk defa ilk 11’de. Diagne, Fernando ve Martin Linnes maç kadrosunda da yer almıyor.


Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Bodou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Kostas Mitroglou 11’i ile 3 puan arayacak.


Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus ve Muğdat yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:19
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