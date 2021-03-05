Diagne ve Okay'lı WBA, Everton'a yenildi

Premier Lig'de küme düşme hattından kurtulmak isteyen West Bromwich Albion, Şampiyonlar Ligi potasına girmek için çabalayan Everton'ı konuk etti. Karşılaşma konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Everton'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Richarlison kaydetti. Brezilyalı oyuncu ligdeki son dört maçında gol atarak adeta seriye bağladı ve Ada'da bunu başaran ilk Brezilyalı oyuncu oldu.

West Bromwich Albion, bu sezon sekizinci kez bir iç saha maçında gol atamadı.

Everton zorlu deplasmandan çıkardığı galibiyetle 46 puana yükseldi ve dördüncü sıraya yerleşti. WBA ise 17 puanda kaldı.

West Bromwich Albion, Pazar günü küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Newcastle United ile karşılaşacak. Everton ise Pazartesi günü Chelsea deplasmanına gidecek.

Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu ne yaptı?

Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne 90 dakika sahada kaldı ama gol atamadı. Milli futbolcu Okay Yokuşlu da 90 dakika ter döktüğü maçın 82. dakikasında bir sarı kart gördü.