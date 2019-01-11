



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da Medicana Hastanesinde kan tetkikleri yapılan Diabate, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Malili oyuncunun, gün içinde Antalya'da Sivasspor Kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağı aktarıldı.



