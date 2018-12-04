Di Maria: Messi duvara kafa attı

Angel Di Maria, 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nda yaşadıklarını ve Lionel Messi'yi anlattı. İşte Angel Di Maria'nın sözleri:

"Yeni teknik direktör Scaloni ile konuştum ve Arjantin için oynamak istediğimi söyledim. Kulübümde elimden geleni yapıyorum. Beni Arjantin için çağırırlarsa, asla 'Hayır' demem. Arjantin, benim için her şeyden daha ötedir. Birçok insan, Arjantin Milli Takımında yeni yüzler görmek istiyor. Eğer yeni çocuklar geliyorsa ve Arjantin daha başarılı olacaksa ben de çok mutlu olurum. Çünkü ben de Arjantinliyim.

"Messi duvara kafa atmaya başladı"

Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Lionel Messi soyunma odasına gitti ve duvara kafa atmaya başladı. Çok sinirliydi, çok üzgündü. Bence, Arjantin formasına geri dönecek.

"Sampaoli değişimi seviyordu, bize uymuyordu"

2018 Dünya Kupası'nda her şey çok kötü başladı. Neredeyse grup aşamasında eleniyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama bir türlü istikrar sağlayamadık. İlk 11'imiz düzenli değildi. Sampaoli değişimi seviyordu ama bu da bize uymuyordu."

(Sporx)