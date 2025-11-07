  • İSTANBUL
DHMİ ve GİPTÜ arasında eğitim işbirliği
Ekonomi

DHMİ ve GİPTÜ arasında eğitim işbirliği

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DHMİ ve GİPTÜ arasında eğitim işbirliği

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) arasında eğitim işbirliği gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü personeline yönelik Kurumsal Eğitim Programı, 3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERDEN EĞİTİMLER

Eğitim programı kapsamında katılımcılara Stres ve Kriz Yönetimi, İlk ve Acil Yardım, Psikolojik Dayanıklılık ve Etkili İletişim konularında eğitimler verildi. Eğitimler, GİBTÜ’nün deneyimli akademik kadrosu tarafından yürütülüyor. Stres ve Kriz Yönetimi: Dr. Öğr. Üyesi Sema İçel, İlk ve Acil Yardım: Dr. Öğr. Üyesi Betül Kaplan, Psikolojik Dayanıklılık: Uzm. Klinik Psikolog Beyza Ceren Erdoğan, Etkili İletişim: Öğr. Gör. Dr. Nermin Kaptan ve Doç. Dr. Süleyman Şahan görevlileri tarafından verildi.

KURUMSAL GELİŞİME KATKI

Programın amacı, DHMİ personelinin iş ortamında karşılaşabilecekleri zorluklarla baş etme becerilerini artırmak, kurumsal dayanıklılığı güçlendirmek ve etkili iletişim yetkinliklerini geliştirmektir. GİBTÜ, bölgedeki kurum ve kuruluşların eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek kurumsal kapasitenin artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

GİBTÜ, sadece öğrencilerine değil; kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarına da yönelik sürekli eğitim faaliyetleriyle bilgi paylaşımını ve gelişimi desteklemektedir. Bu kapsamda, DHMİ Gaziantep Havalimanı personeline yönelik düzenlenen program, kurumsal verimliliğin artırılmasına katkı sunacaktır. Program sonunda katılımcılara GİBTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylı katılım belgeleri verildi.

AKBULUT’TAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Egitim sonunda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ve Havalimanı Baş müdürü Fikret Akbulut'un katılımıyla sertifika töreni düzenlendi. Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Fikret Akbulut’un eğitim sonunda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir’e ve Üniversite Öğretim görevlilerine teşekkür plaketi verdi.

