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Gündem DHMİ personel alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?
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DHMİ personel alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

DHMİ personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DHMİ’nin yaptığı açıklamaya göre 7 Asistan Hava Trafik Kontrolorü, 200 Stajyer Hava Trafik Kontrolorü alımı yapılacak. Bu gelişmelerin ardından personel alımına ilişkin detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki, DHMİ personel alımı ne zaman? Alımlar hangi illere yapılacak? İşte DHMİ alımları hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:54:00 -
DHMİ personel alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alımı yapılacağını duyuran Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, adayların bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava alınacağını da belirtti. DHMİ'nin konuyla alakalı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, DHMİ personel alımı ne zaman? Alımlar hangi illere yapılacak? İşte DHMİ alımları hakkında detaylar…

DHMİ personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

DHMİ personel alımı başvuruları 16-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, DHMİ’nin internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuruda bulunacak adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.

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