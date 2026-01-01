DHMİ ekipleri havalimanlarını açık tutmak için 7/24 sahada!

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, havalimanlarının kapanmaması için verilen mücadeleye ilişkin görüntüleri paylaştığı sosyal medya hesabından; DHMİ’nin 800 uzman personel, 463 adet ileri teknolojik araç ve 1.142 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı ile oluşturulan güçlü karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu tüm havalimanlarımızda 7/24 sahada. Uzman personelimiz, gelişmiş araç filomuz ve buzlanma önleyici ekipmanlarımızla hava trafiğinin emniyetli ve kesintisiz şekilde devamı için aralıksız çalışıyoruz. Zorlu kış koşullarında özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde bilgi verdi.