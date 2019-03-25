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DHL Global Forwarding, Irak ve Türkiye’de önemli atamalar gerçekleşti

DHL Global Forwarding, Türkiye Ülke Müdürü olarak Ingo-Alexander Rahn’ı, Irak Ülke Müdürü olarak da Usam Alyasin’i, atadı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:21
DHL Global Forwarding, Irak ve Türkiye’de önemli atamalar gerçekleşti

DHL Global Forwarding, Türkiye Ülke Müdürü olarak Ingo-Alexander Rahn’ı, Irak Ülke Müdürü olarak da Usam Alyasin’i, atadı.



Hava, deniz ve kara nakliyat hizmetlerinin uluslararası sağlayıcısı DHL Global Forwarding, Türkiye ve Irak’ta önemli atamalar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye Ülke Müdürü olarak Ingo-Alexander Rahn’ı, Irak Ülke Müdürü olarak da Usam Alyasin’i, atandı. Her iki ülke müdürü de DHL Global Forwarding MEA ( Orta Doğu ve Afrika ) CEO’su Amadou Diallo’ya raporlayacak.



Amadou bu konuyla ilgili düşüncelerini “Orta Doğu, küresel ağımızın ayrılmaz bir parçası olarak rol oynamaya devam ediyor. Altyapı alanındaki reformlar ve olumlu iş ortamı sayesinde bölgenin büyüme potansiyeli konusundaiyimserliğiimizi sürdürüyoruz. Genç ve iyi eğitimli nüfusun yeni teknolojileri hızlı bir şekilde benimsenmesiyle desteklenen bu ekonomik büyümenin2019-2020 döneminde ortalama yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyor. Bu değişim ve büyüme rüzgarları, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için bölgenin büyüme trendini bilen ve bunu faydaya çeviren doğru liderlere sahip olmamızın krtik olduğunu gösteriyor. Usam ve Ingo-Alexander’ın şirketimizin bu bölgedeki büyümesini devam ettireceklerine inanıyorum. Her ikiyönetcimizde yıllar içerisinde yürüttükleri farklı rollerde uzmanlıklarını kanıtlamış kişiler. Kazandıkları bu deneyim, daha büyük başarıları elde etmemizi sağlayacak” şeklinde ifade etti.



Türkiye Ülke Müdürü olarak Ingo-Alexander Rahn atandı


Endüstride 25 yıllık deneyimi olan ve DHL bünyesine 17 yıl önce katılanIngo-Alexander, ilk olarak Almanya, Frankfurt’ta DHL Danzas Air ve Ocean’da Hava Kargo Müdürü ( Vice President of Airfreight ) olarak çalışmaya başladı. Son olarak, Global Hava Kargo veStarBroker AG Üst Düzey Yöneticisi ( Executive Vice President of Global Airfreight and StarBroker AG ) olarak üstlendiği rolde sorumlulukları arasında DHL’in kendi taşıyıcıları da dahil olmak üzere küresel tedarik, hava taşıma stratejileri, ürün geliştirme, rota yönetimi ve fiyatlandırma stratejilerini yönetmek vardı.



DHL Global Forwarding bünyesindefarklı bölgelerde lider roller alarak son on yılda edindiği deneyimler, işletme ve endüstriyi anlayarak yön vermesi konusunda kendisine büyük fayda sağlıyor.



DHL Global Forwarding Türkiye Ülke Müdürü Ingo-Alexander Rahn şunları söyledi: “ Yıllar içerisinde farklı fırsatlar verildiği için onur duyuyorum. Bu yeni pozisyon, benim için devam eden olumlu bir ivme. Türk ekonomisi, özellikle hükümetin ekonomiyi desteklemek için aldığı yeni mali önlemler sonrasında, benzersiz fırsatlar sunuyor. Türkiye’de ve bölgede çıtayı yükseltmek konusunda heyecanlıyım. Yetenekli ve kendini adamış bir takımla müşterilerimize mükemmellik standartlarını sunmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”



Usam Alyasin, resmi olarak Irak Ülke Müdürü görevini üstlendi


2011 yılından beri DHL Global Forwarding bünyesinde çalışan Usam, Endüstriyel Projelerde Proje Operasyon Müdürü olarak kilit müşteri ilişkilerinin kurulmasında önemli rol oynadı. Ayrıca son görevinde, endüstriyel projeler yönetiminde tüm operasyonlardan sorumlu Müdür olarak güçlü yönlerini ortaya çıkardı ve iyi bir performans gösterdi.



Ülke Müdürü olarak yeni rolünde Usam, işletme ve pazar anlayışını faydaya çevirecek, iş stratejileri geliştirecek ve şirketin Irak’ta büyümesini hızlandıracak.



DHL Global Forwarding Irak Ülke Müdürü Usam Alyasin şunları söyledi: “ Uzun yıllar boyunca bu şirkette olmak benim için büyük bir ödül, bu dinamik bölgede takımıma liderlik etmek ve müşterilerimizle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Irak’ın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) gelecek yıl içerisinde üç yıllık en yüksek seviyesi olan yüzde 4,1’e ulaşılacağı tahmini ele alındığında, işaretler olumlu yönde. İşlerini bu bölgenin ötesinde büyütmek isterken küresel ayak izimizden faydalanmak isteyen müşterilerimize hizmet etme konusunda hevesliyiz.”



Usam, Basra Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Master derecesine sahip ve yüksek eğitimini Stockholm Üniversitesi, Medikal Radyasyon Fiziği alanında tamamladı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:21
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