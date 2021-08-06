DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'ndan haddini aşan paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!

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DHKP-C terör örgütü mensubu Taylan Kulaçoğlu, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı skandal tweet mesajı ile gündeme geldi. Mesajında haddi aşan ifadeler kullanan Kulaçoğlu, "Sana bin defa yemin olsun reis, seni bağımsız, hızlı ve son derece adil olan hakimlerin karşısına çıkaracağız, tarafsız mahkemelerde tüm suçlarından yargılanacaksın, yemin olsun!" dedi.

Kulaçoğlu'nun mesajına sosyal medyada tepki yağdı

TSK'yı hedef almıştı!

Taylan Kulaçoğlu adındaki kendini bilmez DHKP-C'li, son olarak İsimsizler Hareketi adlı DHKP-C uzantısının twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunu hedef almıştı.