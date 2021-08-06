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Gündem DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'ndan haddini aşan paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!
Gündem

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'ndan haddini aşan paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!

DHKP-C terör örgütünün uzantısı İsimsizler Hareketi'nin sözde lideri Taylan Kulaçoğlu, twitter hesabından paylaştığı mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kulaçoğlu'nun mesajına tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 17:16:00 -

 Yeniakit.com.tr 

DHKP-C terör örgütü mensubu Taylan Kulaçoğlu, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı skandal tweet mesajı ile gündeme geldi. Mesajında haddi aşan ifadeler kullanan Kulaçoğlu, "Sana bin defa yemin olsun reis, seni bağımsız, hızlı ve son derece adil olan hakimlerin karşısına çıkaracağız, tarafsız mahkemelerde tüm suçlarından yargılanacaksın, yemin olsun!" dedi.

Kulaçoğlu'nun mesajına sosyal medyada tepki yağdı

 

TSK'yı hedef almıştı!

Taylan Kulaçoğlu adındaki kendini bilmez DHKP-C'li, son olarak İsimsizler Hareketi adlı DHKP-C uzantısının twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunu hedef almıştı.

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