DHBT sınavı ne zaman yapıcak? Ertelenen DHBT sınav tarihi ne zaman?
ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı. Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 DHBT sınav tarihi de son dakika olarak belli oldu. Peki DHBT 2020 sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2020 DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM DHBT sınav tarihine ilişkin detaylar.
Normal şartlarda 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta yapılacaktı ancak koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında DHBT sınavı ertelenmişti. 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, DHBT yeni sınav tarihi merak ediliyordu. ÖSYM DHBT sınav tarihini açıkladı.
2020 DHBT sınavı ne zaman yapılacak?
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir
DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.