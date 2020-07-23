DGS 2020 9 Ağustos’ta yapılacak. Sınav öncesinde birçok öğrenci DGS’ye girmeden lisans eğitiminin tamamlanmasının mümkün olup olmadığını araştırıyor.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

DGS’ye girmeden üniversiteye geçiş yapılır mı?

Bazı öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na girmeden lisans tamamlamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. DGS’ye girmeden lisans tamamlamak ülkemizde mümkün değil. DGS’ye girmeden 4 yıllık üniversite mezunu olmak isteyenler ise eğitimlerini ücretli bir şekilde yurtdışında tamamlayabilir. Yurtdışında sınavsız lisans tamamlama imkanı sağlayan birçok okul var. Ancak bu okulların ücretleri biraz fazla. Söz konusu bazı yabanı okullar uzaktan eğitim vermenin yanı sıra eğitim dili olarak Türkçe’nin seçilmesine de olanak sağlıyor.