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DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı
Eğitim DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı
Eğitim

DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:07:00 -
DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Temmuz'da yapılacak DGS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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