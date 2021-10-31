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Eğitim DGS üniversite elektronik kayıtları ne zaman? 2021 DGS üniversite ek kayıt tarihi
Eğitim

DGS üniversite elektronik kayıtları ne zaman? 2021 DGS üniversite ek kayıt tarihi

DGS üniversite ek kayıt hakkı elde eden adaylar 2021 DGS üniversite kayıtları ne zaman sorusunun yanıtı ÖSYM tarafından belli oldu. ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarını 27 Ekim tarihinde açıkladı. 2021 DGS ek yerleştirme sonucu sonası DGS ek tercih kayıt tarihi yayımlandı. Peki 2021 DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 13:26:00 - 2021-10-31 13:27:20
DGS üniversite elektronik kayıtları ne zaman? 2021 DGS üniversite ek kayıt tarihi

DGS üniversite ek kayıt hakkı elde eden adaylar 2021 DGS üniversite kayıtları ne zaman sorusunun yanıtı ÖSYM tarafından belli oldu. ÖSYMDRGS ek yerleştirme sonuçlarını 27 Ekim tarihinde açıkladı. 2021 DGS ek yerleştirme sonucu sonası DGS ek tercih kayıt tarihi yayımlandı.

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

DGS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından yapılan e Kayıtlar ise 17-22 Eylül'de tamamlanmıştı.

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