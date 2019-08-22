DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu | 2019 DGS puan ve kontenjanları

DGS tercihleri son dakika haberleri. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından DGS sınavıyla yapılmaktadır. İki yıllık yüksekokul okuyan öğrencilerin merakla beklediği DGS tercih kılavuzu 2019 ÖSYM tarafından yayınladı. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 DGS tercih kılavuzuna göre, 2019 DGS tercih işlemleri ne zamana kadar yapılacak?

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Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

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